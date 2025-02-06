Самое актуальное на неделю с 6 февраля

KGallery, Санкт-Петербург

до 16 марта

Послесловием к 145-летию художника в 2023 году из частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы собрали его произведения, которые долгое время не выставлялись публично. Логика экспозиции позволяет по-новому взглянуть на личность и творчество Петрова-Водкина. Залы оформлены в основных цветах его натюрмортов — зеленом и розовом. В первом создана имитация любимой художником сферической перспективы, последний выглядит как закрытое сакральное пространство.

Встречают зрителей ранние работы самого художника и его учителей — Валентина Серова и Михаила Врубеля. Следом — рассказ о путешествиях Петрова-Водкина: рисунки из Парижа, иллюстрации к книге путевых заметок из Туркестана — «Самаркандия», работы алжирского цикла. Здесь же книги, документы, фарфор из домашней коллекции живописца и произведения его учеников — Елены Аладжаловой, Алексея Пахомова, Александра Самохвалова и других.

Отдельно представлена картина «Изгнание из рая» (1911) — самая масштабная в экспозиции. Крупные фигуры Адама и Евы выделяются на фоне низкой линии горизонта и приглашают к разговору о духовном преображении человека, в которое до конца жизни верил сам Петров-Водкин.