Часть Заволжского района осталась без света

В Ярославле произошло отключение электричества в части Заволжского района. В пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» —«Ярэнерго» сообщили, что в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

В соцсетях об отключении света стали сообщать в 18 часов. В «Ярэнерго» пояснили, что произошло «технологическое нарушение» на линии, осуществляющей электроснабжение части потребителей по улице Орджоникидзе, Школьному проезду и проспекту Машиностроителей.

«Бригада РЭС "Яргорэлектросеть" направлена для производства оперативных переключений»,— сообщили в пресс-службе.

Алла Чижова