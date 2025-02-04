Президент Ирака призвал не спешить с выводом войск международной коалиции

Президент Ирака Абдел Латиф Рашид заявил, что к 2026 году задача сил международной коалиции под руководством США будет выполнена. Однако вывод войск из Ирака «не должен быть поспешным», добавил он.

Господин Латиф заявил изданию Nikkei Asia, что сроки вывода войск коалиции из Ирака должны быть согласованы с Багдадом. Он объяснил это тем, что угроза от террористических исламистских группировок может увеличиться в связи со сменой режима в Сирии в конце 2024 года. Он добавил, что новым властям Сирии необходимо принять серьезные меры, чтобы не позволить исламистам вторгнуться в Ирак.

Он также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет урегулировать конфликты на Ближнем Востоке.

В сентябре 2024 года премьер-министр Ирака заявил, что необходимости в пребывании американских войск в Ираке нет. Тогда СМИ сообщалось, что вывод военнослужащих из Ирака произойдет в два этапа. Планировалось, что первый этап завершится до сентября 2025 года. Второй этап продлится до 2026 года.