В отношении замгубернатора Лилии Федотовой возбудили уголовное дело

Сотрудники Главного следственного управления СК России возбудили уголовное дело в отношении заместителя губернатора Ростовской области — министра финансов Лилии Федотовой. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2020 году Лилия Федотова при наличии свободных остатков бюджетных денежных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6 % годовых. Действия нарушили требования долговой политики региона, предусматривающие возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам.

Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд руб. Эти средства были направлены на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период с 2020 по 2023 год.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ева Китаева