Цена золота на спотовом рынке достигла нового исторического максимума

Котировка золота на спотовом рынке вновь обновила рекордные значения, достигнув $2843 за унцию. Высокий показатель отмечают на фоне неопределенности во внешнеторговой политике США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) по данным на 18:36 мск подорожают почти на 0,5%, до $2870 за унцию. С начала года драгоценный металл вырос в цене более, чем на 7%.

1 февраля президент США Дональд Трамп ввел пошлины в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая. Однако позднее стало известно, что после переговоров с лидерами Мексики и Канады господин Трамп приостановил введение пошлин. Китай в свою очередь не пошел на уступки США и уже объявил ответные меры против американских товаров и собирается перенести производство в другие страны.

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