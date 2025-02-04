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Для Свято-Вознесенской церкви в Курганинске установили границы зоны охраны

Для ансамбля Свято-Вознесенской церкви в Курганинске, созданного екатеринодарским архитектором Александром Косякиным, установили границы территории и зоны охраны. Для этого, как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, проектировщики провели историко-градостроительные исследования и изучили архивы.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов рассказал, что за счет утвержденных границ и режимов создают условия для сохранения уникального памятника культового зодчества. Кроме того, власти таким образом определяют зоны возможного развития застройки при условии сохранения историко-культурной среды.

Свято-Вознесенский храм в эклектическом стиле построили в 1906–1916 годах на пожертвования жителей станицы Курганной. Ежедневно дворы выделяли подводы и рабочую силу. Расписывали храм в том числе живописцы из Киевского художественного училища, последователи и ученики русского художника Виктора Васнецова. Храм освятили в 1916 году в день Вознесения Господня, в честь чего церковь получила свое название.

В 1934 году храм закрыли, иконостас, утварь и колокола разграбили. За несколько лет до Великой Отечественной войны там устроили зернохранилище. После войны храм восстановили. Сейчас в нем проводят богослужения.

Татьяна Ручкина

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