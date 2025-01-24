Комика Славу Комиссаренко признали в Белоруссии экстремистом

МВД Белоруссии внесло стендап-комика Славу Комиссаренко в список «лиц, причастных к экстремистской деятельности». Ранее суд в Белоруссии заочно приговорил комика к шести годам колонии общего режима по трем статьям УК Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @slavakomissarenko Фото: @slavakomissarenko

В декабре 2024 года Славу Комиссаренко признали виновным в клевете и публичном оскорблении президента Александра Лукашенко, а также в разжигании вражды и розни. Комик находится в розыске.

Славе Комиссаренко 39 лет. С 2021 года ему запретили выступать с концертами на территории Белоруссии, после чего он уехал в Россию, затем на Украину, а позднее — в Польшу. В своих выступлениях Слава Комиссаренко, в частности, пародировал Александра Лукашенко и называл его «чык-чырыком».