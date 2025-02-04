Лидер Сирии прибыл с визитом в Турцию

Президент переходного периода в Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с визитом в Турцию, передает агентство AFP со ссылкой на турецкий источник. По информации турецких СМИ, ожидается, что в ходе визита лидеры двух стран подпишут ряд соглашений и обсудят сотрудничество в военной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Saudi Press Agency / Reuters, Saudi Press Agency / Handout / Reuters Фото: Saudi Press Agency / Reuters, Saudi Press Agency / Handout / Reuters

Ранее агентство Reuters сообщало, что президент переходного периода в Сирии Ахмед аш-Шараа и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят соглашение о совместной обороне. В частности, по данным издания, коллеги планируют затронуть вопрос создания турецких авиабаз в центральной Сирии.

Как писала турецкая правительственная газета Trkiye, в ходе первого с 2011 года визита сирийского лидера в Турцию президенты подпишут «множество» соглашений и обсудят «широкий ряд вопросов с акцентом на тему борьбы с терроризмом». Ранее турецкое издание со ссылкой на арабские источники сообщило о планах турецкого руководства построить две военные базы в Сирии и разместить там истребители F-16.

Это второй зарубежный визит сирийского лидера с момента его прихода к власти в арабской республике. 2 февраля сирийский лидер нанес визит в Эр-Рияд, где провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Об интересах Турции в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

Анастасия Домбицкая