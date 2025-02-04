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Осужденный по делу об убийстве следователя не стал обжаловать свой приговор

Пенсионер Росгвардии Алексей Головин решил не обжаловать приговор суда, которым был признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Об этом сообщает портал 59.ru. Напомним, 17 января господина Головина признали виновным в убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району Евгения Середкина. Осужденному назначили 17 лет колонии строгого режима. Также он должен выплатить 7,85 млн руб. отцу и двум детям погибшего.

Фото: Максим Стругов, Коммерсантъ

Фото: Максим Стругов, Коммерсантъ

Судом было установлено, что вечером 9 сентября прошлого года он, вооружившись топором, проник в квартиру руководителя следственного отдела Свердловского района СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина. На почве ревности злоумышленник нанес жертве более 80 ударов в присутствии малолетних сына и дочери господина Середкина. После этого Головин позвонил в экстренные службы, которым сообщил о преступлении, и сдался силовикам. Свою вину в совершении преступления он признал полностью, написал явку с повинной и в последнем слове заявил, что раскаивается в содеянном.

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