Жительница Казани, ударившаяся полицейского в голову, предстанет перед судом

Жительница Казани предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, ночью 1 ноября 2024 года сотрудники полиции остановили женщину в состоянии алкогольного опьянения, ее сожителя и знакомого для досмотра. Один из мужчин выбросил из кармана сверток с наркотическим веществом. В ходе выяснения обстоятельств обвиняемая смогла высвободить кисть из наручников. Женщина нанесла несколько ударов сожителю, а также ударила рукой полицейского в висок. Противоправные действия пресекли сотрудники патрульно-постовой службы.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва