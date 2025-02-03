Губернатор заявил о контролируемой ситуации на АГПЗ после атаки БПЛА

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин прибыл на территорию Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) в Красноярском районе после атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Господин Бабушкин провел там оперативное совещание, к которому присоединились представители силового блока. На некоторых объектах после крушения обломков вражеских дронов произошло возгорание. Специалисты уже локализовали пожар. К счастью, никто не пострадал.

Губернатор рассказал в своем Телеграм-канале, что заслушал доклады руководителей предприятия. Он назвал ситуацию контролируемой. После получения сигналов об опасности беспилотников АГПЗ остановило работу. Благодаря этому выбросы не допущены, объекты химической опасности не получили повреждений.

По словам Игоря Бабушкина, Росприроднадзор и служба мониторинга ГПЗ изучают экологическое состояние воздуха в районе предприятия, превышения норм отсутствуют. Губернатор призвал астраханцев доверять только официальной информации. Он добавил, что украинская сторона занимается массовыми вбросами в соцсетях о последствиях атаки и экологической катастрофе, чтобы посеять панику среди граждан в регионе.

Павел Фролов