Точка кипячения

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В строительство термального комплекса на озере Смолино вложат 320 млн рублей

В Челябинске на берегу озера Смолино построят термальный комплекс стоимостью 320 млн руб. Инициатор проекта — ООО «Империя игр» — получил в аренду земельный участок рядом с дворцом культуры ЧТПЗ. Проект оздоровительного центра с открытыми бассейнами, банями и ресторанами был анонсирован в 2023 году, однако окончание строительства сдвинулось на 2027 год. Сейчас инвестор ждет утверждения градостроительского плана Челябинска, чтобы приступить к земляным работам. По мнению экспертов, комплекс в Ленинском районе может стать альтернативой другим городским термам, а также привлекать жителей из других муниципалитетов Челябинской области.

По оценкам инвесторов, термальный комплекс на берегу озера Смолино построят до 2027 года

По оценкам инвесторов, термальный комплекс на берегу озера Смолино построят до 2027 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По оценкам инвесторов, термальный комплекс на берегу озера Смолино построят до 2027 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Челябинская компания «Империя игр» получила в аренду земельный участок на берегу озера Смолино для строительства термального комплекса. Он расположен между ЖК «Смолинский» и дворцом культуры ЧТПЗ, возле дома № 95 на улице Новороссийской. В настоящий момент идет согласование эскизного проекта, а также вносятся изменения в планировку территории и правила использования территории. Сумма инвестиций в проект составит более 320 млн руб., сообщает инвестблок центра «Мой бизнес».

ООО «Империя игр» зарегистрировано в Челябинске в 2001 году. Генеральным директором компании является Илья Бараковских. По данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежит 30,44% доли уставного капитала организации. Среди владельцев также числятся Константин Назаров и Андрей Безбогов с 47,87% и 21,69% доли соответственно. ООО «Империя игр» управляет культурно-развлекательным комплексом «Мегаполис», который входит в одноименный холдинг. Генеральным директором последнего является Александр Одольский. Согласно данным в базе «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году «Империя игр» получила выручку от продаж в размере более 1,3 млрд руб., чистую прибыль — 355,4 млн руб. «Империя игр» уже развивает термальный комплекс «Лето» на площадке КРК «Мегаполис» в центре Челябинска. Объект открылся в июне 2023 года.

Термальный комплекс будет трехэтажным, его площадь составит около 9,5 тыс. кв. м. Проект предусматривает несколько бассейнов с подогревом, в том числе под открытым небом, бани, хаммамы, сауны, детскую зону, рестораны и кафе. Комплекс будет работать круглогодично.

Генеральный директор ООО «Империя игр» Илья Бараковских рассказал “Ъ-Южный Урал”, что берег озера Смолино выбран для строительства из-за низкой конкуренции: в Ленинском районе, а также на примыкающих к нему территориях нет подобных объектов.

Проект строительства термального комплекса был анонсирован еще в октябре 2023 года. Тогда сообщалось, что объект откроется в конце 2025-го. Как объяснил “Ъ-Южный Урал” Илья Бараковских, перенос сроков связан с «утверждением градостроительного плана по развитию Челябинска». «После того, как его одобрят, мы будем приступать к дальнейшим шагам и этапам реализации этого проекта»,— отметил генеральный директор ООО «Империя игр». По его словам, реализация объекта, скорее всего, завершится в начале 2027 года.

Начало благоустройства набережной озера Смолино, где будет построен термальный комплекс, анонсировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в июле 2023 года. Тогда он сообщал, что в пешеходной зоне на улице Новороссийской планируется возвести смотровые площадки, построить причал с лодочной станцией, создать пляж и плавучий сад. В октябре того же года генеральный директор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский представлял проект Алексею Текслеру. Через год, во время рабочей поездки в Ленинский район в октябре 2024 года, его также оценил глава Челябинска Алексей Лошкин, работающий тогда в статусе врио мэра.

Директор компании Yellowstone development Денис Ни считает, что термальный комплекс на берегу озера Смолино сможет стать альтернативой другим городским термам и в сравнении с ними принимать больше посетителей.

«Термы Voda (расположены в поселке Западный, возле Шершневского водохранилища.—“Ъ-Южный Урал”) всегда перегружены. Спрос, очевидно, есть. Из доступных и современных форматов для жителей есть термы “Лето”. В гостинице Ibisstyles недавно открылся спа-комплекс с бассейном на крыше. Но по вместимости это очень небольшой, нишевый и достаточно премиальный формат. Больше ничего подобного в городе нет. Я полагаю, термальный комплекс у озера Смолино будет более массовым и доступным»,— отметил Денис Ни.

Генеральный директор туристического агентства «Вита Трэвел» Алексей Ципордей считает, что этот объект сможет привлекать туристов из ближайших к Челябинску городов, но вряд ли будет популярным за пределами региона. «Чтобы привлечь жителей из других регионов, нужно что-то более масштабное и выделяющееся. Термальные комплексы в целом являются досугом для местных. Однако наличие подобных объектов всегда положительно сказывается на туризме. Хорошо, когда можно задержать гостя города на лишние несколько дней»,— рассказал Алексей Ципордей.

Ольга Воробьева

  • Коммерсантъ (Челябинск) №20 от 05.02.2025, стр. 8

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