Точка кипячения

В Челябинске на берегу озера Смолино построят термальный комплекс стоимостью 320 млн руб. Инициатор проекта — ООО «Империя игр» — получил в аренду земельный участок рядом с дворцом культуры ЧТПЗ. Проект оздоровительного центра с открытыми бассейнами, банями и ресторанами был анонсирован в 2023 году, однако окончание строительства сдвинулось на 2027 год. Сейчас инвестор ждет утверждения градостроительского плана Челябинска, чтобы приступить к земляным работам. По мнению экспертов, комплекс в Ленинском районе может стать альтернативой другим городским термам, а также привлекать жителей из других муниципалитетов Челябинской области.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценкам инвесторов, термальный комплекс на берегу озера Смолино построят до 2027 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ По оценкам инвесторов, термальный комплекс на берегу озера Смолино построят до 2027 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Челябинская компания «Империя игр» получила в аренду земельный участок на берегу озера Смолино для строительства термального комплекса. Он расположен между ЖК «Смолинский» и дворцом культуры ЧТПЗ, возле дома № 95 на улице Новороссийской. В настоящий момент идет согласование эскизного проекта, а также вносятся изменения в планировку территории и правила использования территории. Сумма инвестиций в проект составит более 320 млн руб., сообщает инвестблок центра «Мой бизнес».

ООО «Империя игр» зарегистрировано в Челябинске в 2001 году. Генеральным директором компании является Илья Бараковских. По данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежит 30,44% доли уставного капитала организации. Среди владельцев также числятся Константин Назаров и Андрей Безбогов с 47,87% и 21,69% доли соответственно. ООО «Империя игр» управляет культурно-развлекательным комплексом «Мегаполис», который входит в одноименный холдинг. Генеральным директором последнего является Александр Одольский. Согласно данным в базе «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году «Империя игр» получила выручку от продаж в размере более 1,3 млрд руб., чистую прибыль — 355,4 млн руб. «Империя игр» уже развивает термальный комплекс «Лето» на площадке КРК «Мегаполис» в центре Челябинска. Объект открылся в июне 2023 года.

Термальный комплекс будет трехэтажным, его площадь составит около 9,5 тыс. кв. м. Проект предусматривает несколько бассейнов с подогревом, в том числе под открытым небом, бани, хаммамы, сауны, детскую зону, рестораны и кафе. Комплекс будет работать круглогодично.

Генеральный директор ООО «Империя игр» Илья Бараковских рассказал “Ъ-Южный Урал”, что берег озера Смолино выбран для строительства из-за низкой конкуренции: в Ленинском районе, а также на примыкающих к нему территориях нет подобных объектов.

Проект строительства термального комплекса был анонсирован еще в октябре 2023 года. Тогда сообщалось, что объект откроется в конце 2025-го. Как объяснил “Ъ-Южный Урал” Илья Бараковских, перенос сроков связан с «утверждением градостроительного плана по развитию Челябинска». «После того, как его одобрят, мы будем приступать к дальнейшим шагам и этапам реализации этого проекта»,— отметил генеральный директор ООО «Империя игр». По его словам, реализация объекта, скорее всего, завершится в начале 2027 года.

Начало благоустройства набережной озера Смолино, где будет построен термальный комплекс, анонсировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в июле 2023 года. Тогда он сообщал, что в пешеходной зоне на улице Новороссийской планируется возвести смотровые площадки, построить причал с лодочной станцией, создать пляж и плавучий сад. В октябре того же года генеральный директор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский представлял проект Алексею Текслеру. Через год, во время рабочей поездки в Ленинский район в октябре 2024 года, его также оценил глава Челябинска Алексей Лошкин, работающий тогда в статусе врио мэра.

Директор компании Yellowstone development Денис Ни считает, что термальный комплекс на берегу озера Смолино сможет стать альтернативой другим городским термам и в сравнении с ними принимать больше посетителей.

«Термы Voda (расположены в поселке Западный, возле Шершневского водохранилища.—“Ъ-Южный Урал”) всегда перегружены. Спрос, очевидно, есть. Из доступных и современных форматов для жителей есть термы “Лето”. В гостинице Ibisstyles недавно открылся спа-комплекс с бассейном на крыше. Но по вместимости это очень небольшой, нишевый и достаточно премиальный формат. Больше ничего подобного в городе нет. Я полагаю, термальный комплекс у озера Смолино будет более массовым и доступным»,— отметил Денис Ни.

Генеральный директор туристического агентства «Вита Трэвел» Алексей Ципордей считает, что этот объект сможет привлекать туристов из ближайших к Челябинску городов, но вряд ли будет популярным за пределами региона. «Чтобы привлечь жителей из других регионов, нужно что-то более масштабное и выделяющееся. Термальные комплексы в целом являются досугом для местных. Однако наличие подобных объектов всегда положительно сказывается на туризме. Хорошо, когда можно задержать гостя города на лишние несколько дней»,— рассказал Алексей Ципордей.

Ольга Воробьева