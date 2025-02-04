Приволжская таможня за год завела почти 70 уголовных дел о контрабанде

Почти 70 уголовных дел о контрабанде возбудила Приволжская оперативная таможня в 2024 году, сообщили в пресс-службе таможенного управления. Всего за год приволжские таможенники завели 129 уголовных дел, что на 12,7% больше в сравнении с 2023 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фактам контрабанды иного вооружения и товаров двойного назначения в 2024 году возбудили 25 уголовных дел, по фактам контрабанды стратегически важных товаров — 22, наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ — 20. Одно дело касается контрабанды культурных ценностей.

21 уголовное дело касалось уклонения от уплаты таможенных платежей, 12 — валютных операций с использованием подложных документов. Число последних в сравнении с 2023 годом выросло вдвое. Размер незаконно переведенной иностранной валюты или валюты РФ составил 544,1 млн руб.

Также в 2024 году приволжские таможенники завели три дела по факту незаконного экспорта из России химических веществ, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

За время оперативно-розыскных мероприятий и таможенного контроля в 2024 году изъято 758,7 кг различных контролируемых веществ.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году кинологи со служебными собаками обнаружили на Приволжской таможне 12,4 т наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ.

Галина Шамберина