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Более 12 тонн запрещенных веществ нашли служебные собаки на Приволжской таможне

В 2024 году кинологи со служебными собаками обнаружили на Приволжской таможне 12,4 тонны наркотиков и их прекурсоров, психотропных и сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также служебные собаки помогли найти незаконно перевозимые через границу деньги и табак. Таможенники изъяли 13,8 млн руб. в эквиваленте, 97 блоков сигарет и 82,3 кг табака для кальяна и насвая.

Благодаря работе служебных собак было возбуждено 307 административных и 50 уголовных дел.

Елена Ковалева

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