Более 12 тонн запрещенных веществ нашли служебные собаки на Приволжской таможне
В 2024 году кинологи со служебными собаками обнаружили на Приволжской таможне 12,4 тонны наркотиков и их прекурсоров, психотропных и сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Также служебные собаки помогли найти незаконно перевозимые через границу деньги и табак. Таможенники изъяли 13,8 млн руб. в эквиваленте, 97 блоков сигарет и 82,3 кг табака для кальяна и насвая.
Благодаря работе служебных собак было возбуждено 307 административных и 50 уголовных дел.