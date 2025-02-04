Книгоиздатели вчитываются в прейскуранты

Книгоиздателям не хватает материалов на богатое оформление книг, из-за чего им приходится переводить производство в Китай. Дефицит краски, лака и других расходников, необходимых для создания необычных обложек, цветных обрезов и форзацев достигает 30%, пишет РБК. Между тем спрос на такие издания растет четвертый год. Его формирует новая мода — молодежь стала собирать бумажные библиотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

При этом оформление книг играет ключевую роль, рассказала директор по стратегическим коммуникациям и брендингу издательского холдинга «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова: «Молодежь предпочитает именно бумажные книги. Становится очень важным элемент коллекционирования, такая значимая часть визуальной культуры. Читатели делятся книгами в социальных сетях, их собирают, поэтому очень важно полиграфическое воплощение, в котором выполнены эти издания. То есть, например, новинка — китайская новелла "Светлый пепел луны" выходит в двух видах оформления: классическом и коллекционном. Разница в цене может составлять около 400-500 руб.

В целом коллекционные издания на полке стоят около 1 тыс. руб. и выше. Большая часть аудитории стремится к книжной эстетике, это тренд. Эти книги выполняются с помощью трафаретной печати, там есть выборочное лакирование, у нее запечатывается цветной обрез. Издатели готовят больше новинок в этом сегменте, стараются все их выпустить к определенному сезону, когда спрос выше. Таким образом получается очередь в типографию».

Оборудование для печати таких книг, которое уже есть в российских типографиях, закупалось в основном в Европе, но сейчас есть сложности с его обслуживанием и ремонтом. Издательства вынуждены искать других исполнителей. Так, например, в компании «Росмэн» рассказали РБК, что печать в РФ свели к минимуму, а основной тираж заказывают в Китае. Причем, обходится это книга вдвое дешевле, чем в отечественных типографиях. Однако пока партия доходит до России, логистические расходы практически обнуляют всю экономию, пояснил директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь: «Опыт работы с этими направлениями показывает, что мы можем получить какой-то материал, но цена его резко вырастет. Можно отпечатать книгу в Иране, но ее доставка оттуда — это отдельное приключение. У нас есть прекрасная возможность сотрудничать с огромным количеством типографий в Китае, они реально молодцы, у них есть прекраснейшие технологии и материалы.

Но, честно скажу, я не понимаю, как формируется стоимость книг, почему экземпляр на складе в КНР и РФ отличается по цене в два раза.

Там те же деревья, то же электричество, та же вода и очень схожие станки. Но при покупке книг со склада в Китае и в России я плачу цену, отличающуюся в два раза. Эту разницу благополучно "съедает" логистика, часть забирают себе перевозчики, таможня и юристы, которые обеспечивают эти поставки. В результате мы теоретически можем получить такую же хорошую, красивую книгу процентов на 10-15 дешевле, чем в России».

Особая категория печатной продукция — это детская книга. Издатели жалуются, что не могут наладить достаточный выпуск продукции по современным стандартам: это странички с окошками, рисунки с многоразовыми водными раскрасками, элементы с липучками и тому подобное. Также есть проблема ухудшения качества печати сложной полиграфии, возрастает и процент брака. При этом стоимость книги за последний год выросла вдвое. Многие могут позволить себе такую покупку не чаще раза в год, рассказала генеральный директор издательства «Детгиз» Алла Насонова: «Мы столкнулись с проблемой, что практически каждый месяц полиграфическое исполнение книг дорожает на 15-20%. Также очень сильно увеличивается срок их изготовления.

Раньше нам выполняли полиграфические заказы за 20-30 дней, а сейчас мы ждем новую книгу из печати по 2-2,5 месяца. С января 2024 года такая продукция подорожала на 100-120%.

Естественно, это сильно влияет на спрос. При нашей оптовой цене в 200-300 руб. издание могло в рознице стоить 400-600 руб. Сейчас все детские книги или приближаются к 1 тыс. руб., или обходятся уже дороже. Бабушки купят одну такую дорогую книжку, снабженную какими-то цветными иллюстрациями, красивой отделкой переплета и так далее, в подарок на День рождения ребенку или на Новый год».

Ключевой материал для книгопечатания — это мелованная и офсетная бумага. Она традиционно завозилась из Европы, но весной 2022 года Евросоюз ввел запрет на поставки в Россию материалов для производства книг. Переход с европейских расходников на азиатские напрямую отразился на стоимости производства. Она увеличилась примерно на 15-20%.

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Светлана Белова