Обстрелы приграничья не являются военными действиями и не освобождают страховщика от выплат

Верховный суд (ВС) РФ объяснил, что считать военными действиями применительно к страхованию. За время СВО возник ряд споров со страховщиками, поскольку из-за обстрелов застрахованные объекты получали повреждения. Но страховые компании нередко отказывались платить, заявляя, что страховка не покрывает «военные риски». Одни суды соглашались с такой логикой, другие — нет. Между тем требуемые бизнесом выплаты исчисляются миллиардами рублей и для окончательного решения вопроса необходимы были разъяснения высшей судебной инстанции (см. «Ъ» от 10 декабря 2024 года).

Прецедент создан в деле ООО «Лафид» — компания требовала 13,5 млн руб. возмещения от СК «РСХБ-Страхование» за повреждение ее нежилых зданий в результате обстрела Шебекино Белгородской области летом 2023 года. В первой и апелляционной инстанциях иск был удовлетворен, так как к страховым случаям относится уничтожение или повреждение имущества в результате «противоправных действий третьих лиц». Факт противоправных действий подтверждался уголовным делом, возбужденным по факту обстрела по ст. 167 Уголовного кодекса РФ.

Но окружная кассация отказалась взыскать сумму страховки, решив, что причиной ущерба являются «военные действия», которые по ст. 964 Гражданского кодекса освобождают страховщика от возмещения. Однако по жалобе ООО «Лафид», заявлявшего об отсутствии военного положения в Белгородской области, спор передали в экономколлегию ВС, которая поддержала право компании на получение страховой выплаты.

В опубликованном сегодня, 4 февраля, определении ВС РФ отметил, что в России «состояние войны объявляется федеральным законом». Основания для введения военного положения предусмотрены ст. 3 закона «О военном положении», а понятия «военные действия» и «военное время» раскрываются в постановлении пленума ВС от 18 мая 2023 года. Так, военные действия — те, которые Россия «ведет в военное время по отражению вооруженного нападения» на нее или в рамках «выполнения международных договоров». Поскольку «состояние войны в России не объявлялось», а происходящее в Белгородской области не относится к «военным действиям» по трактовке пленума, освобождение страховщика от выплат необоснованно, заключила коллегия. В итоге ВС РФ обязал «РСХБ-Страхование» заплатить за пострадавшие от обстрелов здания.

Подробнее об иске ООО «Лафид» — в материале «Ъ» «Огонь на возмещение».

Анна Занина