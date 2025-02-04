Аэропорт Домодедово не останавливает работу из-за судебного процесса

Аэропорт Домодедово продолжает штатно работать, несмотря на судебный процесс. Пассажирские и грузовые рейсы вылетают по расписанию, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее по ходатайству Генпрокуратуры были наложены обеспечительные меры на все доли ООО «ДМЕ Холдинг», управляющего Домодедово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Росавиация держит на постоянном контроле деятельность аэропорта Домодедово в интересах граждан и бизнеса в рамках полномочий, указанных в определении Арбитражного суда Московской области»,— уточнил господин Кореняко.

Ранее стало известно, что суд обеспечил Росавиации доступ к управлению аэропортом Домодедово. Прокуроры объяснили необходимость такой меры тем, что бенефициары группы Дмитрий Каменщик и Валерий Коган скрывают свое реальное и юридическое положение в аэропортном комплексе для ухода от ответственности за любые инциденты. Случаи причинения ущерба авиакомплексу фиксировали уже многократно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокуроры высадились в Домодедово».