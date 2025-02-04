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Красносельский предложил продлить режим ЧП в Приднестровье

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский выступил с предложением продлить режим чрезвычайного положения в экономике. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Верховного совета ПМР. Заседание совета, на котором будет обсуждаться вопрос продления особого режима, пройдет 5 февраля.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«В повестку чрезвычайного заседания (Верховного Совета ПМР 5 февраля.— "Ъ") вынесен один вопрос — Постановление об утверждении Указа Президента ПМР о продлении режима чрезвычайного экономического положения в республике»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте Верховного совета ПМР.

В тексте указано, что глава ПМР Вадим Красносельский выступил с предложением продлить режим ЧП в экономике «в связи с текущей кризисной ситуацией».

С 11 декабря в Приднестровье действует режим чрезвычайного экономического положения. Он был введен на фоне угрозы прекращения транзита российского газа через Украину. Первоначально особый правовой режим вводился сроком на один месяц. С 9 января он был продлен еще на 30 суток.

Поставки газа в Приднестровье прекратились не только из-за отказа Украины обеспечить транзит. В конце декабря 2024 года «Газпром» сообщил, что останавливает поставки топлива в Молдавию, поскольку «Молдовагаз», с которым у российского концерна контракт до 2026 года, «регулярно не исполняет свои платежные обязательства».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Приднестровью холодно».

Анастасия Домбицкая

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