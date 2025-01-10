В Приднестровье продлили чрезвычайное положение из-за отсутствия поставок газа

Режим чрезвычайного экономического положения (ЧЭП) в Приднестровье будет продлен еще на 30 дней, до 8 февраля, сообщается на сайте Верховного совета непризнанной республики. Изначально ЧЭП было введено 11 декабря, также на 30 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Режим ЧЭП был введен в преддверии остановки транзита российского газа через Украину в Молдавию и другие европейские страны. В целях экономии ресурсов в Приднестровье 1 января отключили централизованное отопление и горячее водоснабжение. На сегодняшний день 1,5 тыс. многоквартирных и более 70 тыс. частных домов в Приднестровье остаются без отопления.

Поставки газа в Приднестровье прекратились не только из-за отказа Украины обеспечить транзит. В конце декабря 2024 года «Газпром» сообщил, что останавливает поставки топлива в Молдавию, поскольку «Молдовагаз», с которым у российского концерна контракт до 2026 года, «регулярно не исполняет свои платежные обязательства».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Приднестровью холодно».