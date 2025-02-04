Жительницу Тихорецка будут судить за сбыт и хранение наркотиков

Тихорецкая межрайонная прокуратура направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в покушении на незаконный сбыт и хранение наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

По версии следствия, в июне 2024 года жительница Тихорецка, действуя в группе лиц, зная о спросе на наркотики, пыталась сбыть в своем городе производное N-метилэфедрона. Для этого она сделала тайниковые закладки на улицах города. Полицейские нашли тайники и изъяли запрещенные вещества, а также орудия и средства совершения преступлений.

Жительницу Тихорецка обвиняют в пяти преступлениях по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, в отношении нее возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам по ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере) и одно по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств, в значительном размере).

Обвиняемую заключили под стражу. Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина