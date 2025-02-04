Под Астраханью возбудили дело против главы службы обеспечения за мошенничество

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего директора службы обеспечения деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Знаменск. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, с июня по октябрь 2022 года фигурантка подготовила приказ о назначении трех своих знакомых на различные должности. При этом она знала, что фактически они работать не будут.

Трудоустроенным гражданам назначили выплаты в общей сумме свыше 280 тыс. руб. Они отдали эти деньги подозреваемой. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела.

Павел Фролов