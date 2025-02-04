Семерым уфимцам вынесли приговор за похищение людей, вымогательство, грабежи

Верховный суд Башкирии вынес приговоры семерым уфимцам в возрасте от 22 до 35 лет.. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в создании и руководстве бандой, участии в ней (чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ), вымогательстве (чч. 2, 3 ст. 163 УК РФ), разбое (чч. 2, 4 ст. 162 УК РФ), похищении людей (чч. 2, 3 ст. 126 УК РФ), незаконном их лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ), похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ), угоне автомобиля (чч. 2,3 ст. 166 УК РФ) и грабеже (чч. 2, 3 ст. 161 УК РФ).

Двоим организаторам преступлений назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальным предстоит отбыть в колониях общего, строгого и особого режимов от 8 до 11 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В суде установили, что лидеры создали и руководили вооруженной бандой, в состав которой вошли еще два человека, а трое привлекались к совершению преступлений. С сентября по октябрь 2020 года они нападали на граждан, похищали их, удерживали в машине, вывозили в безлюдные места, вымогали деньги и иное имущество, угрожая оружием и избивая их. Для сокрытия следов преступления осужденные записывали признательные показания потерпевших о якобы занятии распространением наркотиков и угрожали передать их в полицию.

Опасаясь за свою жизнь, 12 граждан, в том числе трое несовершеннолетних отдавали фигурантам уголовного дела деньги, телефоны, банковские карты, паспорта и документы на машины. Общая сумма полученного имущества составила больше 700 тыс. руб.

Венера Хисамова