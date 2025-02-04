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Аукцион объявили на строительство перехода для нижегородской школы 168

Муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» 4 февраля объявило аукцион на устройство перехода между старым и новым корпусами школы №168 имени И.И. Лабузы. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составила 12,9 млн руб. Итоги закупки подведут 14 февраля, завершить обустройство перехода необходимо к 30 сентября 2025 года. Аванс контрактом не предусмотрен.

Новый корпус школы №168 на улице Путейской начали строить еще в 2017 году, и после смены проектировщиков и подрядчиков открыли в сентябре 2023 года.

При этом переход проектом предусмотрен не был, на его строительстве неоднократно настаивал зампредседателя гордумы Николай Сатаев. В бюджете города на 2025 год для этих целей предусмотрено 20 млн руб.

Галина Шамберина

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