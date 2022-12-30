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Стройзаказчик Нижнего Новгорода взыскивает 38 млн рублей за школьный пристрой

ГлавУКС Нижнего Новгорода получил судебное решение о взыскании 37,5 млн руб. долга, а также 500 тыс. руб. процентов, штрафа и убытков с АО «Авиапромстрой». Эта компания с июня 2021 года возводила пристрой к школе № 168 в Канавинском районе, но сорвала сроки, отстав на три месяца и не получив банковскую гарантию.

Рассчитанное на 250 учеников здание с учебными классами, спортивным и актовым залами и столовой должно было быть сдано в июле прошлого года. Из-за неисполнения обязательств договор ценой 252 млн руб. с АО «Авиапромстрой» расторгли в одностороннем порядке. Неизвестно, сможет ли город получить долг по судебному решению – в Москве на банкротство этой организации подали заявления несколько кредиторов.

Что касается школьного пристроя, который городские власти пытались построить с 2017 года силами разных подрядчиков, официально он еще не сдан в эксплуатацию. По словам зампреда гордумы Николая Сатаева, фактически здание готово и скоро будет принято. Осталось только решить вопрос со строительством перехода между старым корпусом школы и новым пристроем, чтобы дети могли перемещаться, минуя улицу.

Иван Сергеев

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