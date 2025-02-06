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Обледенение архитекторов

Как создавали «ледяной кристалл» в Казани — новый дом Татарского театра Камала

20 января в Казани открыли знаковый объект — новое здание Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. На площади почти 60 тыс. кв. м расположены творческие мастерские и четыре многофункциональных зала. Но главное запоминающееся художественное решение — форма здания, оно выполнено в виде огромного ледяного цветка.
Как объект отражает татарский национальный характер, каким образом удалось построить столь сложный объект в сжатые сроки и какие трудности стояли при проектировании и реализации проекта, приложению «Стиль. Эстетика жизни» рассказали участники процесса.

«Ледяной цветок» расцвел на берегу озера Кабан

«Ледяной цветок» расцвел на берегу озера Кабан

Фото: Андрей Артис (Ефимов) для Wowhaus

«Ледяной цветок» расцвел на берегу озера Кабан

Фото: Андрей Артис (Ефимов) для Wowhaus

Интерпретация национальных элементов

На разработку архитектурной концепции здания Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, расположенного в центре Казани, на берегу озера Кабан, был объявлен международный конкурс. В феврале 2022 года назвали победителя: конкурс выиграл консорциум во главе с московским бюро Wowhaus. Над конкурсным проектом также работали Kengo Kuma & Associates из Японии, Werner Sobek AG из Германии, архитектор Герман Бакулин из Казани. Архитектурный проект разработали архитекторы из Wowhaus совместно с бюро Kengo Kuma and Associates, а генеральным проектировщиком выступило ГУП «Татинвестгражданпроект».

«Проектирование такого объекта — это очередной вызов для «Татинвестгражданпроекта». Основная задача на этапе конкурса и в процессе реализации проекта заключалась в переосмыслении элементов национальной традиционной культуры и их интерпретации в контексте языка, смыслов и эстетики XXI века», — рассказала главный архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева.

Результатом работы стал уникальный дизайн театра, обращающийся одновременно к современным стилям архитектуры и укорененным в истории и традициях образцам татарской национальной культуры.

«Проект изначально непростой по содержанию и форме, тем интереснее было им заниматься. Он особенный во всем: начиная от того, что это самый большой театр в Казани по вместимости и заканчивая потрясающим международным авторским составом архитекторов, — подчеркнула Елена Валеева. — Многие решения были уникальны. Получился прецедент, архитектурное событие не только для нашего города, но и для страны».

Орнаменты традиционных женских украшений послужили основой для узоров в интерьере

Орнаменты традиционных женских украшений послужили основой для узоров в интерьере

Фото: Андрей Артис (Ефимов) для Wowhaus

Орнаменты традиционных женских украшений послужили основой для узоров в интерьере

Фото: Андрей Артис (Ефимов) для Wowhaus

Кристальная оболочка

«Фасад воссоздает образ «ледяного цветка» — уникального природного явления, наблюдаемого на озере Кабан. При определенной температуре воздуха и воды на его замерзшей поверхности образуются кристаллы, напоминающие цветы с тонкими ледяными лепестками. Это явление и вдохновило международную команду архитекторов на создание силуэта здания, — отмечает сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро. — Яркими элементами фасада являются уникальные конструкции — масштабные треугольники из стекла и алюминия. Они создают выразительный архитектурный образ, а кристальная оболочка здания отражает воду озера, небо и город, создавая выразительную живописную картину».

Новое здание театра может стать одним из новых визуальных символов Казани. Вдохновением для создания образа здания послужили силуэт старого театра Камала, образы стрел и минаретов. Характерно для татарской культуры и то, как внешняя строгость сочетается с внутренним гостеприимством. Острые выразительные линии фасада контрастируют с теплой и уютной атмосферой внутренних пространств.

Каждый элемент, во избежание смешения культурных мотивов и для сохранения аутентичности, был тщательно проработан с участием экспертов, как отметил Олег Шапиро.

«Уверен, что театр станет не только культурным, но и градообразующим объектом. Новое здание театра будет стимулом для преображения целого района. Мы видим, как уже сейчас формируется новая часть набережной озера Кабан, продолжение активного городского центра, — добавил он. — Хороший пример того, как архитектура может влиять на развитие города, создавая новые точки притяжения».

Интроверт или экстраверт?

Олег Шапиро рассказал и о сложностях при проектировании и строительстве здания.

Олег Шапиро: «Каждый элемент дизайна был проработан с участием экспертов, чтобы сохранить аутентичность»

Олег Шапиро: «Каждый элемент дизайна был проработан с участием экспертов, чтобы сохранить аутентичность»

Олег Шапиро: «Каждый элемент дизайна был проработан с участием экспертов, чтобы сохранить аутентичность»

Театр — это одновременно и пространство для творчества, и открытый культурный центр. Перед проектировщиками стояла задача найти баланс между доступностью общественных зон и обособленностью помещений, необходимых для театрального процесса.


На первом и втором этажах находятся главные пространства для посетителей театра: четыре зала, фойе и вестибюли, буфеты. Эти зоны открыты и проницаемы: для их посещения не нужно покупать билет в театр. На третьем этаже сосредоточены все театральные службы, репетиционные залы, студии, гримерные, помещения для отдыха сотрудников театра. Подземный уровень отведен под технологические помещения и хранение декораций.

«Упомяну, что здание театра прошло тщательное инженерное проектирование, проводились и испытания на ветровые нагрузки. Использовалось современное теплоотражающее стекло, предотвращающее перегрев внутри здания. Такие стекла разработаны с учетом жестких требований к энергоэффективности, — уточнил Олег Шапиро. — Важно, что идея завершить строительство раньше не повлекла за собой упрощения в материалах, технологиях или архитектурных решениях проекта. Все задуманное реализовано в полном объеме».

Фото: Андрей Артис (Ефимов) для Wowhaus

Фото: Андрей Артис (Ефимов) для Wowhaus

Непростой задачей стало решение построить театр в сжатые сроки. Изначально сдача объекта была запланирована на декабрь 2026 года, а возводить его начали в 2023 году. На завершающем этапе на стройплощадке было задействовано более 2000 человек, работавших круглосуточно. Достичь таких результатов удалось благодаря грамотному управлению и слаженной работе участников проекта.

«Ключевую роль сыграло внимание заказчика. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Хамитович Гафаров сначала два раза в неделю, а затем ежедневно проводил штабы и посещал стройплощадку. Он не только контролировал процесс, но и оперативно решал возникающие вопросы, оказывая реальную помощь строителям», — отметил сооснователь московского бюро Wowhaus.

Подспорьем стало и то, что Татарстан имеет большой опыт реализации сложных строительных проектов: компании-партнеры знают, как эффективно взаимодействовать друг с другом, сокращая сроки строительства.

«Особым фактором стала внутренняя мотивация участников проекта: от проектировщиков до поставщиков материалов и строителей. Когда здание начало обретать форму, у строителей, несмотря на усталость, появился азарт, — рассказал Олег Шапиро. — Все хотели увидеть результат своей работы. Это ощущение сопричастности и общий энтузиазм стали драйвером для завершения строительства театра».

Главные герои

Около нового здания появилась парковая среда с набережной. Тематически она связана с театральной сферой, подчеркивают в бюро «АрхДесант».

Концепция сада отсылает к историческим садам возле театров

Концепция сада отсылает к историческим садам возле театров

Фото: Предоставлено бюро Архдесант

Концепция сада отсылает к историческим садам возле театров

Фото: Предоставлено бюро Архдесант

Так, ближе к набережной раскинулся театральный сад, через который можно выйти прямо к воде — это пространство спроектировано для рефлексии, пеших прогулок и размышлений о пьесах. В саду проложена специальная тропа длиной 170 метров с различными площадками, у каждой свой сценарий. Растения сада не только продолжают экосистему Кабана, но и отсылают к традиционному театральному саду — здесь растут рябины, клены, черемухи, яблони.

В будущем возле театра появится площадка для детей: большая игровая зона с водным садом и музыкальными инструментами

В будущем возле театра появится площадка для детей: большая игровая зона с водным садом и музыкальными инструментами

Фото: Предоставлено бюро Архдесант

В будущем возле театра появится площадка для детей: большая игровая зона с водным садом и музыкальными инструментами

Фото: Предоставлено бюро Архдесант

Дизайн садовой мебели вдохновлен татарской культурой и театральными атрибутами, которые зрители видят во время спектаклей на сцене.

Так, кроме скамеек, здесь появляются стулья, табуретки, столики. Собранные в композиции, они напоминают о конфликтах драматургических произведений, например, об истории противостояния молодой пары старым порядкам и обществу — это лейтмотив постановки Карима Тинчурина «Зэнгэр шэл».

Со стороны воды вдоль театра располагаются зрительские зоны. Здесь же — открытая театральная сцена. Вокруг сцены — лес с дорожками из прессованного настила, которые прокладываются так, чтобы оставить большую часть участков леса нетронутыми. На деревьях спрятаны «секреты»: чулпы, традиционные татарские украшения, которые вплетают в косы девушки.

Непосредственно же перед зданием находится небольшая театральная площадь — открытое пространство треугольной формы, которое ведет от перекрестка улиц Хади Такташа и Назарбаева прямо к дверям театра.

Авторы проекта благоустройства прилегающей к театру территории — архитектурное бюро «АрхДесант», куратор проекта — Институт развития городов Татарстана

Авторы проекта благоустройства прилегающей к театру территории — архитектурное бюро «АрхДесант», куратор проекта — Институт развития городов Татарстана

Фото: Предоставлено бюро Архдесант

Авторы проекта благоустройства прилегающей к театру территории — архитектурное бюро «АрхДесант», куратор проекта — Институт развития городов Татарстана

Фото: Предоставлено бюро Архдесант

«Здание театра — не единственное «действующее лицо» в этом проекте, этот объект соприкасается с озером Кабан. Живая динамичная энергетика театра, несущая в себе национальные мотивы и звучание праздника, встречается со спокойной гладью озера Кабан и его богатой экосистемой», — отмечает руководитель бюро «АрхДесант» Дарья Климова.

На новом месте театр будет выполнять важную роль в продвижении национальной культуры, считают создатели проекта. Он станет местом, где традиции станут переосмысляться в современном контексте, привлекая тем самым внимание и жителей Казани, и гостей из других городов и стран. Учитывая активную общественную жизнь города — множество форумов, фестивалей, спортивных событий — театр будет одной из главных площадок Казани для культурного диалога.

Венера Вольская

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