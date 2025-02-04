Двух жительниц Ижевска задержали по делу нежелательных организаций из Украины

Индустриальный райсуд Ижевска назначил запрет определенных действий 63-летней и 25-летней местным жительницам, подозреваемым в денежных переводах украинским религиозным организациям, признанным в РФ нежелательными. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Удмуртии.

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Следствие считает, что с декабря 2022-го по март 2023 года подсудимые направляли средства во Всеукраинский духовный центр «Возрождение» (признана в РФ нежелательной организацией) и благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна (признана в РФ нежелательной организацией). По данным УФСБ по региону, обвиняемые перевели 120 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 284.1 УК РФ «Предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России». По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Ведутся дальнейшие следственные действия.