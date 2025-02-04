Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Двух жительниц Ижевска задержали по делу нежелательных организаций из Украины

Индустриальный райсуд Ижевска назначил запрет определенных действий 63-летней и 25-летней местным жительницам, подозреваемым в денежных переводах украинским религиозным организациям, признанным в РФ нежелательными. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Удмуртии.

Предыдущая фотография

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следующая фотография
1 / 2

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что с декабря 2022-го по март 2023 года подсудимые направляли средства во Всеукраинский духовный центр «Возрождение» (признана в РФ нежелательной организацией) и благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна (признана в РФ нежелательной организацией). По данным УФСБ по региону, обвиняемые перевели 120 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 284.1 УК РФ «Предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России». По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Ведутся дальнейшие следственные действия.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...