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Через пункт пропуска «Адлер» ввезли первые партии мимозы из Абхазии

Через пропускной пункт «Адлер» на границе Сочи и Абхазии ввезли первые две партии мимозы из соседней республики. Об этом сообщает пресс-служба Официальный Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

В минувший четверг, 30 января, поступила первая партия акации серебристой (мимоза). Вторая партия прошла контроль 2 февраля. Общий объем груза составил порядка 590 кг.

«Должностными лицами Южного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с экспертами Краснодарского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" проведен карантинный фитосанитарный контроль. В результате досмотра объектов, являющихся карантинными для Российской Федерации, не выявлено», – сообщили в ведомстве.

В Управлении напомнили, что основным вредителем данного растения являются трипсы. Они вредят многим декоративным, плодовым, ягодным и овощным культурам.

«Ъ-Сочи» писал, что пропускной пункт «Адлер» реконструируют. Проект модернизации находится на рассмотрении в Госэкспертизе. Планируется, что на выполнение работ направят 10 млрд руб.

Вячеслав Рыжков

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