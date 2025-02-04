Россияне за год потратили на сигареты 1,4 трлн рублей

По итогам 2024 года траты россиян на сигареты выросли на 18,9% в годовом выражении, до 1,4 трлн руб., следует из пресс-релиза (есть у «Ъ») госсистемы маркировки «Честный знак». Больше всего сигарет, как и годом ранее, купили в Магаданской области и на Камчатке — на одну тысячу человек там пришлось 120,9 тыс. и 115,7 тыс. пачек соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В топ-10 также вошли: Забайкальский край (108,7 тыс. пачек на тысячу человек), Сахалинская область (106,4 тыс. пачек), Амурская область (100,6 тыс.), Еврейская автономная область (96,8 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (89,2 тыс.), Мурманская область (89,0 тыс.), Карелия (88,9 тыс.) и Коми (88,9 тыс.).

Рост расходов россиян на сигареты обуславливается в первую очередь обелением рынка, заявили в «Честном знаке». До введения маркировки доля нелегального оборота сигарет оценивалась в 15,6%, к третьему кварталу 2024 года этот показатель снизился до 10,8%. На этом фоне в 2024 году продажи сигарет выросли на 9,8% в годовом выражении, рассказал зампред Комитета Госдумы по эконполитике Артем Кирьянов.

Еще одной причиной увеличения затрат стало повышение единой минимальной цены, которое государство устанавливает с 2021 года. В 2022 году пачка сигарет из 20 штук стоила не менее 112 руб., в 2023 году — 119 руб. С 1 января 2025 года минимальная цена была повышена до 135 руб.

О ситуации на табачном рынке в РФ — в материале «Ъ» «Граждане меньше курят в тени».