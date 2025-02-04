Глава Еврокомиссии: в ЕС готовы к «жестким переговорам» с Дональдом Трампом

В Евросоюзе готовы к «жестким переговорам» с Дональдом Трампом относительно таможенной политики и дополнительных пошлин. Об этом сегодня, 4 февраля, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила на встрече с послами ЕС в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Havana / AP Фото: Omar Havana / AP

«Сейчас нашей первоочередной задачей является работа во многих областях, где наши интересы совпадают, от важнейших цепочек поставок до новейших технологий»,— сказала она (цитата по Reuters). По словам дипломата, это нужно, чтобы «устранить любые претензии и заложить основы для более прочного партнерства».

«Мы готовы к жестким переговорам там, где это потребуется»,— заверила при этом госпожа фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что страны ЕС «всегда будут защищать собственные интересы — всякий раз, когда это будет необходимо».

В начале февраля президент США Дональд Трамп гарантировал введение дополнительных тарифов на поставку товаров из Евросоюза. По его словам, ЕС «перешел все границы», поскольку не закупает у США автомобили и сельскохозяйственную продукцию. Республиканец назвал действия Евросоюза «зверством».

Подробнее о таможенной политике Дональда Трампа — в материале «Ъ» «В тарифных сетях».

Анастасия Домбицкая