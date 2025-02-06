В поисках утраченного зодчества

Чтобы сохранить архитектурное наследие, нужно сначала осознать, что это что-то ценное. Однако не всегда детали архитектуры, а порой и целые стили, воспринимаются именно так. О недооцененных периодах архитектуры Казани ХХ и предшествующих веков рассуждают эксперты приложения «Стиль. Эстетика жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особняки из камня пострадали от времени меньше, чем деревянное зодчество (на фото — дом Ушковой, начало ХХ века)

Фото: пресс-служба раиса РТ Особняки из камня пострадали от времени меньше, чем деревянное зодчество (на фото — дом Ушковой, начало ХХ века)

Фото: пресс-служба раиса РТ

Билет в вечность

«Старая Казань почти вся из дерева. От прошлых столетий осталось лишь немногое, в основном церкви и мечети из камня. Город не раз горел в больших пожарах, да и уничтожали дома не жалея. Например, целыми районами деревянную застройку сносили в конце прошлого века и начале нынешнего, — отмечает выпускница КГАСУ, главный архитектор мастерской «SABLINA_architecture&design» Наталья Саблина. — Хорошо, что сохранили хотя бы кусочек Старо-Татарской слободы — многоцветные дома с характерными стрельчатыми и килевидными окнами. Как пишет заслуженный архитектор Республики Татарстан, кандидат архитектуры Равиль Сайярович Айдаров, для татар свойственны были усадьбы, совмещавшие и жилую, и торговую функции. Балконы строили редко, зато размещали во дворах беседки для чая. В целом татары в нашем крае творчески подходили к обустройству двора, находя место различным экзотическим элементам (так же, как и в интерьере)».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для особняков татар характерно красочное оформление

Фото: Иллюстрация Равиля Айдарова Для особняков татар характерно красочное оформление

Фото: Иллюстрация Равиля Айдарова

Во многих странах, например, скандинавских, возвращаются к деревянному зодчеству, восстанавливают старинные дома, строят новые.

«У нас тоже есть подвижки в этом направлении, но все же несравнимые, —считает Наталья Саблина. — А ведь дерево при правильном к нему отношении может быть практически вечным. Неслучайно сегодня из этого природного материала возводят многоэтажные дома».

Архитектура мечты

«Особую тревогу вызывает сохранность объектов 1930-1950 годов. Так называемые «сталинки» зачастую сносят, не церемонясь, а при капитальном ремонте небрежно относятся к деталям, уничтожая уникальные элементы (балясины, кронштейны, фризы и другие детали фасадов) или заменяя их на присущие другим стилям,— делится наблюдениями член Союза архитекторов России, эксперт института развития городов РТ Марсель Искандаров.–Естественной стала замена окон на пластиковые, как будто нарочно не похожие на первоначальные. А ведь это классическая архитектура, где все элементы здания, начиная от общей формы и заканчивая дверной ручкой, составляют единое гармоничное целое».

Архитектура 1930–1950 годов стремилась вобрать все лучшее из мирового архитектурного наследия. Перед архитекторами молодого советского государства была поставлена уникальная задача: создать новую среду будущей социалистической жизни, отвергнувшей недостатки буржуазной жадности. То есть «сталинки» — это архитектура довоенной мечты, архитектура гордости. К слову, архитекторы 1930-х годов были вполне в курсе мировых тенденций, реализовывали многие тренды и применяли технические инновации, отмечает Марсель Искандаров. Примером модного в то время во всем мире стиля ар-деко были интерьеры здания заводоуправления 22-го авиазавода, ныне утраченные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сталинка на Декабристов, 183, и после постройки, и сейчас является архитектурной доминантой улицы

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Сталинка на Декабристов, 183, и после постройки, и сейчас является архитектурной доминантой улицы

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

«Сталинки» строили и для простых заводчан, и для руководящих лиц, поэтому здания разнятся по качеству и габаритам. Дома высокой категории построены с большим запасом прочности, удобны по планировке, комфортны по множеству других параметров, например, отделке, качеству звукоизоляции, инсоляции и др. Деталь: в доме, в котором я жил, в каждой комнате была предусмотрена вытяжка, — рассказывает Марсель Искандаров. — Это весьма надежные и уютные дома, которые создают особую атмосферу защищенности и уюта. Но несмотря на объективные достоинства архитектуры первой половины ХХ века, наблюдаю, что нередко даже архитекторы воспринимают ее слишком утилитарно или идеологически».

Кто-то отказывается видеть в ней культурную ценность, потому что это стиль периода репрессий, другие же видят декларацию имперского стиля, опять-таки не замечая ее простое, человеческое измерение.

«Стоит посмотреть на сталинскую архитектуру объективной оптикой: эти красивые дома люди возводили в тяжелые времена, и не столько для себя, сколько на перспективу, для будущих поколений, — подчеркивает Марсель Искандаров. — Эта архитектура заслуживает от нас, потомков того героического поколения как минимум уважительного отношения. И на общественном городском уровне, и на личном, индивидуальном».

Достоверны ли памятники

Национальное монументально-декоративное искусство — тот самый «пятый элемент», который мог бы наполнить пространство городов РТ особой энергетикой. Есть и практическое преимущество — это обеспечивает повышение туристической привлекательности Казани. Однако национальная идентичность в архитектуре столицы, увы, не слишком выражена.

«В советское время украшать городскую среду национальными мотивами начали в 1980-е гг. Это было выражено в пространствах Тбилиси, Баку, Ташкента, Алма-Аты. А в нашем регионе не акцентировали такие детали на фасадах зданий, — поясняет доктор искусствоведения Гузель Валеева-Сулейманова.— Национальным декором оформляли в основном интерьеры (учебных заведений, ресторанов, гостиниц). Снаружи же мы видели в основном образы рабочих, крестьян, атлетов, поскольку речь шла о продвижения общих ценностей советского народа. И все же на здании пригородного вокзала Казани появилось изображение девушки в татарском костюме (авторы сграффито с использованием мозаики Сергей Бубеннов, Виктор Федоров, Рустем Кильдибеков,1967 год). А узнаваемым образом Московского района стала красочная мозаика на здании «Тюбетейки» (орнамент создан в 1979 г. архитектором Розалией Нургалиевой). Поскольку создание настенных панно из прочных материалов, таких как смальта, керамика, шамот — дорогое удовольствие, то объемы госзаказа с конца 1980-х годов постепенно уменьшались, пока не снизились почти до нуля. Но и имеющиеся произведения оказались вовсе не вечными».

Множество, если не большинство образцов мозаик, настенных панно, росписей советского периода не сохранилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панно из резного гипса авторства Елизаветы Киселевой в фойе ресторана «Акчарлак» не сохранили

Фото: Гузель Валеева-Сулейманова Панно из резного гипса авторства Елизаветы Киселевой в фойе ресторана «Акчарлак» не сохранили

Фото: Гузель Валеева-Сулейманова

«Например, утрачены витражи и майолика народного художника СССР Чингиза Ахмарова, украшавшие фасады здания Речного вокзала в Казани (оно было построено в 1963 году), — продолжает искусствовед. — Фрески этого замечательного художника украшали также фойе, музыкальную комнату и комнату отдыха в здании Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля и странным образом пропали при реконструкции. Постепенно исчезают монументальные панно на фасадах и торцах общественных и жилых зданий, Домов культуры, гостиниц, учебных заведений, санаториев и других. Утрачены дорогостоящие панно из кожаной мозаики в Доме Татарской кулинарии в Казани, а также панно из шамотной керамики в интерьере гостиницы «Татарстан» в Набережных Челнах (1977 год, автор Р. Вахитов), прославившее монументально-декоративное искусство республики».

Интерьеры бывшего Молодежного центра в Казани (ныне здание Ак Барс Банка) на ул. Декабристов были оформлены росписями и мозаикой, а сейчас их нет. Кануло в лету и множество других бесценных для культуры и искусства республики памятников.

Причина во многом в том, что объекты монументально-декоративного искусства не внесены в реестр памятников исторического культурного наследия Татарстана, считает эксперт. Собственники же зданий часто не осознают, с какой ценностью имеют дело.

«Сегодня архитекторы придают индивидуальность объектам, как правило, за счёт других методов — использования различных фактур фасадных материалов, сочетания различных цветовых оттенков. А у тех изображений, что все же появляются, часто хромает художественное качество, и еще больше — достоверность, так как дизайнеры довольствуются лишь поверхностным изучением татарской культуры, — сетует Гузель Валеева-Сулейманова. — Но ведь информация и музейные экспозиции сейчас в доступе, издаются и переиздается специальная литература. Кстати, в 2024 году повторно вышла в свет книга моего отца, первого в Поволжье доктора искусствоведения Фуада Валеева «Татарское народное декоративное искусство».

Венера Вольская