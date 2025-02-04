В Ярославле выбирают директора фонда капремонта
В Ярославле проходит конкурс на замещение вакантной должности директора Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. Информация об этом размещена на портале правительства Ярославской области.
Алексей Рябченков
Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы
Конкурс был объявлен 9 января, 3 февраля состоялось заседание конкурсной комиссии. Как сообщил «Ъ-Ярославль» знакомый с ситуацией источник, было рассмотрено две кандидатуры: и. о. директора фонда Алексея Рябченкова и заместителя директора ГП «Северный водоканал» Алексея Смирнова.
Комиссия допустила к участию в конкурсе господина Рябченкова. Теперь ему предстоит пройти экзамен в региональном Минстрое, а затем — утверждение депутатами Ярославской областной думы.
В последние два года фонд возглавляли пять руководителей в статусе и. о., последним утвержденным директором был Роман Гайнутдинов, который сейчас выступает подсудимым по делу о хищениях.
Алексей Рябченков назначен и. о. директора фонда 29 сентября 2024 года, до этого он возглавлял региональное министерство ЖКХ, а ранее был и. о. главы Рыбинска.