В Ярославле выбирают директора фонда капремонта

В Ярославле проходит конкурс на замещение вакантной должности директора Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. Информация об этом размещена на портале правительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Рябченков

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы Алексей Рябченков

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

Конкурс был объявлен 9 января, 3 февраля состоялось заседание конкурсной комиссии. Как сообщил «Ъ-Ярославль» знакомый с ситуацией источник, было рассмотрено две кандидатуры: и. о. директора фонда Алексея Рябченкова и заместителя директора ГП «Северный водоканал» Алексея Смирнова.

Комиссия допустила к участию в конкурсе господина Рябченкова. Теперь ему предстоит пройти экзамен в региональном Минстрое, а затем — утверждение депутатами Ярославской областной думы.

В последние два года фонд возглавляли пять руководителей в статусе и. о., последним утвержденным директором был Роман Гайнутдинов, который сейчас выступает подсудимым по делу о хищениях.

Алексей Рябченков назначен и. о. директора фонда 29 сентября 2024 года, до этого он возглавлял региональное министерство ЖКХ, а ранее был и. о. главы Рыбинска.