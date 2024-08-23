Проектно-смутная документация

Ярославский суд начал рассмотрение уголовного дело в отношении бывшего директора областного фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Романа Гайнутдинова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении денежных средств. По мнению обвинения, действия директора нанесли фонду ущерб в размере 38 млн руб. Подсудимый вину не признает, сторона защиты считает, что все работы были выполнены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Гайнутдинов в зале суда

Фото: Андрей Иванов Роман Гайнутдинов в зале суда

Фото: Андрей Иванов

23 августа в Красноперекопском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора регионального фонда капремонта Романа Гайнутдинова, занимавшего этот пост с 2019 по 2023 год. Он обвиняется в трех преступлениях по ст. 201 УК РФ (Использование лицом своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц), и трех — по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

«Подсудимый обвиняется в том, что присваивал денежные средства фонда, предназначенные для оплаты изготовления проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. В результате совершенных Гайнутдиновым действий фонду причинен ущерб на сумму более 38 млн руб.»,— сказал гособвинитель, прокурор уголовно-судебного отдела ярославской прокуратуры Илья Варфоломеев.

Преступления по указанным статьям являются тяжкими, за совершение каждого из них предусматривается до 10 лет лишения свободы, в совокупности Гайнутдинову грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее в прокуратуре сообщали, что, по мнению обвинения, в 2021-2023 годах Гайнутдинов совместно со своим первым заместителем Ольгой Исайчевой обеспечивали победу подконтрольным организациям или их контрагентам в аукционах на подготовку проектов и ремонт. После заключения договоров часть средств подрядчики переводили руководителям фонда. Подробности преступлений, который вменяются в вину Гайнутдинову, сторона обвинения перед началом судебного заседания не стала разглашать.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. Как пояснил адвокат, его доверитель считает, что ущерб фонду нанесен не был. Он объяснил, что деньги были выплачены подрядчикам за подготовку проектов, по которым был проведен капитальный ремонт.

«Если мы сейчас с вами поедем в любой дом, мы увидим, что работы-то сделаны. Дом отремонтирован на основании той проектно-смертной документации, которая появилась от подрядчика в фонде. В чем ущерб, если работы сделаны? Абсурдная ситуация»,— сказал адвокат Романа Гайнутдинова Константин Лысенко

Также защита считает, что не было ущерба и правительству области, так как оно не субсидирует капремонт многоквартирных домов. По словам адвоката, деньги, в получении которых обвиняют руководство фонда, выплачивались по договорам субподряда. «То, о чем говорит гособвинитель, связанное с деньгами, это взаимоотношения между подрядчиками и субподрядчиками. То есть это просто гражданские правоотношения»,— сказал адвокат.

Суд объявил перерыв при рассмотрении дела на три недели, следующее заседание состоится 19 сентября.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что уголовное дело было возбуждено в марте 2023 года. Сообщалось, что в 2022 году Гайнутдинов вступил в преступный сговор со своим первым заместителем Ольгой Исайчевой и совершил преступления против собственности и интересов службы. Под стражу Гайнутдинова взяли в июле 2023 года, расследование дела в отношении Ольги Исайчевой продолжается.

Алла Чижова