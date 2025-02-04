В Краснодаре осужден глава экстремистского объединения

Алексей Леликов, лидер краснодарского отделения организации «Свидетели Иеговы», признанной экстремистской и запрещенной в РФ, приговорен к шести годам и пяти месяцам колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Алексей Леликов не признал вину и в последнем слове заявил, что пострадал как «борец за веру». Алексею Леликову 64 года, по образованию он учитель музыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов Краснодарского края Фото: пресс-служба судов Краснодарского края

Приговором установлено, что Алексей Леликов с 1999 года был сначала рядовым участником, а затем председателем комитета краснодарской религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая в 2017 году решением Верховного суда РФ была признана экстремистской и запрещена на территории России. По данным краевого УФСБ, с октября 2020 по март 2021 года Алексей Леликов проводил богослужения и собрания адептов запрещенной религиозной организации. Установлено, что в ходе проповедей лидер организации рассказывал об исключительности и превосходстве последователей организации над остальными людьми.

После оглашения приговора Алексей Леликов был взят под стражу в зале суда. В качестве дополнительного наказания суд запретил ему в течение пяти лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в общественных объединениях.

Анна Перова, Краснодар