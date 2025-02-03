В Минобороны предлагают скорректировать список болезней для медкомиссий военкоматов

На портале проектов нормативных правовых актов Минобороны РФ опубликовало проект постановления правительства РФ, вносящего изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Этим документом (утвержден постановлением правительства РФ №565), в частности, руководствуются медкомиссии в военкоматах при определении категорий годности призывников, новобранцев и контрактников.

Так, в Минобороны предлагают скорректировать категории для призывников и граждан при первоначальной постановке на воинский учет с диагнозом «сифилис». Сейчас для этой категории, страдающей «первичным, вторичным и скрытым сифилисом при замедленной негативации микрореакции преципитации (то есть когда в течение 12 месяцев после окончания терапии по поводу ранних форм сифилиса наблюдается постепенное снижение титра антител, но полного излечения не происходит.— “Ъ”)», медкомиссиям военкоматов предписано определять категорию годности «В» (ограниченно годен, не подлежит призыву в мирное время).

В Минобороны РФ предлагают изменить категорию годности для этих призывников на «Б4» (инженерные и железнодорожные войска, связисты, техники, охранники ВОХР). Больных такой формой сифилиса новобранцев и контрактников (графы II и III), как и сейчас, предлагается относить, соответственно, к категориям годности «Б» (годен с незначительными ограничениями) и «А» (годен). При этом в положение предлагается добавить новый вид гипертонической болезни — «I стадии» (гипертония первой степени — давление 160/100; сейчас в Положении оговариваются три иных вида гипертонии). Призывникам (графа I) с таким диагнозом предлагается ставить категорию годности «Б3» (позволяет служить мотострелками, водителями бронетранспортеров, в карауле и химвойсках), новобранцам (графа II) — «Б», а контрактникам — «А».

Наконец, предлагается изменить категорию годности для контрактников с «умеренно выраженными эндогенными психозами», например шизофренией,— с нынешнего «Д» (не годен к военной службе) на «В» (не годен в мирное время).

Иван Тяжлов