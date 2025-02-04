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Наплавной мост разобрали в Павлове Нижегородской области из-за раннего ледохода

Из-за раннего ледохода на реке Оке в городе Павлово Нижегородской области пришлось частично разобрать наплавной мост. Как сообщили в госучреждении «Главное управление автомобильных дорог» (ГУАД), 4 февраля в 7:30 поступила информация об интенсивном подъеме уровня воды, одновременно зафиксировали подвижку льда в районе моста.

Фото: Правительство Нижегородской области

Фото: Правительство Нижегородской области

В 9:00 наплавной мост, связывающий райцентр с крупным поселком Тумботино, частично демонтировали, и организовали работу бесплатного парома. Паромная переправа работает ежедневно с 5:00 до 22:00 с интервалом в полчаса. Также паром дежурит в ночное время на случай перевозки экстренных служб.

Прогнозируется, что мост будет разведен около двух суток. После стабилизации ледовой обстановки переправу снова организуют по наплавному мосту.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», река Ока вскрылась из-за аномально теплой погоды в 200 км от Нижегородской области 29 января.

Галина Шамберина

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