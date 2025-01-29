Демонтаж наплавного моста в Павлове возможен из-за раннего вскрытия реки Оки

Из-за аномально теплой погоды в 200 км от Нижегородской области вскрылась река Ока, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале 29 января 2025 года. В связи с этим глава региона поручил минтрансу оперативно подготовить силы и средства на случай необходимости демонтажа наплавного моста, связывающего город Павлово с поселком Тумботино.

В областном минтрансе пояснили, что существует вероятность подвижки ледяного покрова в районе наплавного моста через Оку на автодороге Павлово – Тумботино – Гороховец. Если подвижки льда зафиксируют в районе Мурома Владимирской области, то наплавной мост в Павлове демонтируют для пропуска льда. Это необходимо, чтобы лед не повредил переправу.

На время демонтажа организуют работу грузопассажирского парома, который будет ходить в створе моста. В ведомстве уточнили, что на демонтаж потребуется не более шести часов, паромная переправа начнет перевозку ориентировочно в течение одного часа с момента закрытия движения по мосту.

Информацию об изменениях оперативно доведут до жителей Павлова и Тумботина. По данным на утро 29 января, в районе Мурома подвижек льда не было.

Галина Шамберина