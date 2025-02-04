Зарубежные СМИ: Каков объем американской военной помощи Украине?

США возобновили поставки оружия на Украину. После смены власти в Белом доме военная помощь Киеву была поставлена на паузу. Однако в начале февраля она продолжилась, пишет Reuters со ссылкой на источники. Один из них уточнил, что в новой администрации возникли разногласия насчет того, насколько сильную поддержку Вашингтон может оказать Киеву. Но полный отказ от поставок американского оружия может поставить Украину в невыгодную позицию на мирных переговорах и ограничит ее возможности на поле боя. Официально Белый дом это решение не комментировал. При этом ранее Дональд Трамп заявил, что США добились большого прогресса в урегулировании конфликта. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Efrem Lukatsky / AP Фото: Efrem Lukatsky / AP

В конце своего президентского срока Джо Байден одобрил военную помощь Украине на сумму более $1 млрд, напоминает Reuters. Предполагалось, что после смены власти в Белом доме она продолжит поступать еще несколько месяцев из-за задержек уже согласованных партий вооружения.

Ранее The Washington Post опубликовала статью о решении США прекратить финансирование Украины и других стран сроком на 90 дней, ограничения якобы распространялись и на военную помощь. Однако после президент Владимир Зеленский заявил, что указ касается только гуманитарных программ, а поддержка в военной сфере продолжится. В Минобороны США подтвердили информацию.

Reuters обращает внимание, что небольшая пауза в поставках оружия вызвана разногласиями и дебатами в Вашингтоне. Представители администрации Белого дома разошлись во мнении, в каком объеме Штаты должны помогать союзнику. При этом полный отказ от идеи оказывать поддержку не обсуждается. Причина — невыгодное положение Киева на потенциальных мирных переговорах.

Как пишет Associated Press, одно из условий, которое хочет предложить Трамп, это приобретение редкоземельных металлов Украины, в обмен на помощь США. Этот пункт также входил в «план победы», предложенный ранее Киевом. При этом в вопросе урегулирования конфликта Вашингтон добился большого прогресса, по словам республиканца. Но в чем именно заключается продвижение, американский президент не уточнил, добавляет агентство.

Что касается помощи Украине от других стран, то, как отметил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Bild, Запад должен помочь Киеву занять лучшие позиции перед переговорами. А это означает поставки вооружения и обучения военных. При этом Рютте подчеркнул, что у него есть идеи, как будет выглядеть урегулирование конфликта, но пока это должно быть секретом для российского лидера Владимира Путина.

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