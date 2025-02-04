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Коммерсантъ FM
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Reuters: Эрдоган и аш-Шараа обсудят создание турецких баз в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент переходного периода в Сирии Ахмед аш-Шараа во вторник обсудят соглашение о совместной обороне, которое может включать создание турецких военных баз на территории арабской республики. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Дамаске и Анкаре.

Фото: Ammar Awad / Reuters, Ammar Awad / File Photo / Reuters

Фото: Ammar Awad / Reuters, Ammar Awad / File Photo / Reuters

«Ожидается, что президент переходного периода в Сирии Ахмед аш-Шараа и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят во вторник в Анкаре соглашение о совместной обороне, включая вопрос создания турецких авиабаз в центральной Сирии и подготовку новой сирийской армии, сообщили четыре осведомленных источника»,— пишет Reuters.

Как ожидается, Ахмед аш-Шараа прибудет с визитом в Анкару сегодня, 4 февраля. Как писала турецкая правительственная газета Trkiye, в ходе первого с 2011 года визита сирийского лидера в Турцию президенты подпишут «множество» соглашений и обсудят «широкий ряд вопросов с акцентом на тему борьбы с терроризмом». Ранее турецкое издание со ссылкой на арабские источники сообщило о планах турецкого руководства построить две военные базы в Сирии и разместить там истребители F-16.

РИА Новости со ссылкой на график встреч турецкого лидера пишет, что переговоры турецкого и сирийского лидеров стартуют в 17:00 мск. В 19.30, как ожидается, пройдет пресс-конференция по итогам обсуждений.

Об интересах Турции в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

Анастасия Домбицкая

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