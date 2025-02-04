В Ярославле назвали сроки ремонта дворов

В Ярославле объекты 2025 года в рамках программы «Наши дворы» планируется отремонтировать до 1 сентября. Об этом стало известно на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Всего в этом году планируется привести в порядок 38 дворовых территорий, на части из них установят детские площадки. На эти цели планируется потратить 375 млн руб. На настоящий момент 29 проектов дворовых ремонтов находятся в экспертизе, 7 уже получили положительное заключение, еще в два проекта вносятся корректировки.

Как пояснил мэр Артем Молчанов, к 1 апреля по всем объектам должны быть заключены контракты. При этом срок ремонта объектов, которые будут выполняться за счет лимитов 2026 года, обозначен до 1 ноября 2025 года.

Подрядчики должны будут установить камеры видеонаблюдения на период производства работ, и после их окончания жители сами решат, нужны им камеры или нет.

Алла Чижова