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Водитель иномарки сбил 17-летнего пешехода в Волгодонске

В Волгодонске водитель сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе. ДТП произошло около дома № 5 по просп. Курчатова. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer 1991 года рождения проезжал по нерегулируемому пешеходному переходу и не уступил дорогу 17-летнему жителю.

В результате ДТП пешеходу оказали разовую медицинскую помощь на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова

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