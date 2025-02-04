Водитель иномарки сбил 17-летнего пешехода в Волгодонске
В Волгодонске водитель сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе. ДТП произошло около дома № 5 по просп. Курчатова. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области
По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer 1991 года рождения проезжал по нерегулируемому пешеходному переходу и не уступил дорогу 17-летнему жителю.
В результате ДТП пешеходу оказали разовую медицинскую помощь на месте.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.