Погрузка нефти и нефтепродуктов на СвЖД в январе выросла на 2,4% до 3 млн тонн

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе было отправлено 3,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 2,4% превышает показатели января 2024 года. При этом в целом погрузка на сети СвЖД снизилась за год на 5,5% — до 10,2 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Помимо нефти, на СвЖД выросла погрузка:

химических и минеральных удобрений — 1,6 млн тонн (+7,8% к январю 2024 года);

химикатов и соды — 261,8 тыс. тонн (+6,3%);

руды железной и марганцевой — 900,1 тыс. тонн (+18,4%);

цемента — 160,7 тыс. тонн (+7,3%);

лесных грузов — 150 тыс. тонн (рост в 1,3 раза).

Меньше, чем в 2024 году, было отправлено:

строительных грузов — 1,3 млн тонн (-37,6%);

промышленного сырья и формовочных материалов — 534,7 тыс. тонн (-33,6%);

руды цветной и серного сырья — 342,2 тыс. тонн (-5,1%);

черных металлов — 722,9 тыс. тонн (-4,2%);

кокса — 204,2 тыс. тонн (-3,4%).

Грузооборот за январь 2025 года на СвЖД составил 17,4 млрд тарифных тонно-км (+7,7% к январю 2024 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 21,8 млрд тонно-км (+7,2%).

Анастасия Таначева