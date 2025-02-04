Нижегородские городовые перейдут к управлению по туризму

Организатором проекта «Новый городовой» в 2025 году станет муниципальное учреждение «Управление по туризму города Нижнего Новгорода». Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С начала действия проекта в 2022 году конкурс на его реализацию выигрывала частная автономная некоммерческая организация «Центр туризма и организации "Горький"» как единственный претендент. В октябре 2024 года руководителя организации Глеба Коновалова арестовали по делу о мошенничестве с выделенными на проект средствами. В мэрии после этого сообщили, что все же считают проект значимым, и решили больше не проводить конкурс, а отдать его своей АНО «Центр международного сотрудничества и туризма», создаваемой в свое время для других целей. Но из-за ряда процедурных моментов этой организации Минюст отказал в регистрации, и к началу 2025 года она еще не функционировала.

В мэрии уточнили, что проект «Новый городовой» реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода».

Нижегородские городовые — это люди в форме по образцу мундиров городовых начала XX века. Их задача — патрулировать основные туристические маршруты, следить за порядком, помогать ориентироваться гостям города и в случае необходимости оказать первую медпомощь. После нескольких конфликтных ситуаций городовых стали сопровождать сотрудники охранной организации: два охранника на одного человека в костюме. Сейчас городовые в основном проводят бесплатные экскурсии для гостей города и фотографируются с туристами.

После возбуждения уголовного дела по признакам хищения денег при реализации проекта сумму расходов на него менять не стали, она по-прежнему составляет 60 млн руб. в год.

В 2011 году «службу городовых» пытался запустить находящийся теперь в розыске экс-глава администрации города Олег Кондрашов. Однако тогда гордума под председательством Олега Сорокина, отбывающего сейчас срок в омской колонии, его раскритиковала, проект отправили на доработку, но так и не доработали.

Ирина Швецова