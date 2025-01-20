Минюст отказал в регистрации АНО, которая продолжит проект «Новый городовой»

Главное управление Минюста РФ по Нижегородской области в декабре 2024 года отказало в завершении госрегистрации автономной некоммерческой организации «Центр международного сотрудничества и туризма». Решение о создании этой организации гордума приняла еще в 2023 году, с 2025 года она должна реализовывать проект «Новый городовой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Директор городского департамента туризма Александр Симагин на заседании комиссии гордумы по экономике 20 января рассказал, что для завершения регистрации необходимы изменения в названии АНО и наименовании учредителя. Это требуется для приведения в соответствие наименования организации с целями и видами ее деятельности.

Название предложено поменять на АНО «Центр международного и межрегионального сотрудничества по поддержке и развитию побратимских связей и туризма». В наименовании учредителя «город Нижний Новгород» уточняют, что его полномочия которого исполняет администрация города.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», с 2025 года мэрия отказалась от проведения конкурса для реализации проекта «Новый городовой» и решила финансировать его через субсидии АНО «Центр международного сотрудничества и туризма». Объем финансирования останется прежним — 60 млн руб. в год.

Ирина Швецова