Житель Сызрани скончался из-за отравления угарным газом

Трагический инцидент произошел сегодня, 4 февраля, в Сызрани. В квартире многоквартирного дома на ул. Красильникова двое молодых людей отравились угарным газом, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что мужчину 1999 года рождения спасти не удалось, 23-летняя девушка пострадала, но осталась жива.

Всего с начала этого года в Самарской области зарегистрировано четыре происшествия с отравлением газом, три человека погибли, еще пять — пострадали. Наиболее вероятная причина всех происшествий — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

В 2024 году в регионе произошло 42 отравления угарным газом. Пострадали 84 человека, 10 — погибли.

Алексей Алексеев