Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в условиях укрепляющейся многополярности США наряду с Россией, а также Китаем и другими державами могли бы стать одними из «ответственных центров силы». Однако, по его словам, Вашингтон сопротивляется процессу, при котором геополитические условия необратимо меняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как отметил Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике», на сегодняшний день новая администрация США привержена позиции «ковбойскими наскоками испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы». «Уверен, однако,— и эта администрация скоро поймет, что международная действительность гораздо богаче тех представлений о мире, которыми можно без каких-либо последствий оперировать в выступлениях на внутриамериканскую аудиторию и перед своими покорными геополитическими союзниками»,— написал он.

В связи с этим глава МИД РФ упомянул Казанскую декларацию саммита БРИКС, в которой подтверждена приверженность стран соблюдению Устава ООН и международного права в целом. По его словам, этот подход сформулирован ведущими государствами, которые определяют «облик современного мира и представляют большинство его населения». Сергей Лавров добавил, что у партнеров с России из Юга и Востога существуют «законные пожелания в части, касающейся их участия в глобальном управлении». Эти страны, как и Россия, готовы «к честному и открытому разговору по всем вопросам», в отличие от Запада, отметил министр.

Лусине Баласян