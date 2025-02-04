Лавров: США и Россия могли бы стать центрами силы в многополярном мире
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в условиях укрепляющейся многополярности США наряду с Россией, а также Китаем и другими державами могли бы стать одними из «ответственных центров силы». Однако, по его словам, Вашингтон сопротивляется процессу, при котором геополитические условия необратимо меняются.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Как отметил Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике», на сегодняшний день новая администрация США привержена позиции «ковбойскими наскоками испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы». «Уверен, однако,— и эта администрация скоро поймет, что международная действительность гораздо богаче тех представлений о мире, которыми можно без каких-либо последствий оперировать в выступлениях на внутриамериканскую аудиторию и перед своими покорными геополитическими союзниками»,— написал он.
В связи с этим глава МИД РФ упомянул Казанскую декларацию саммита БРИКС, в которой подтверждена приверженность стран соблюдению Устава ООН и международного права в целом. По его словам, этот подход сформулирован ведущими государствами, которые определяют «облик современного мира и представляют большинство его населения». Сергей Лавров добавил, что у партнеров с России из Юга и Востога существуют «законные пожелания в части, касающейся их участия в глобальном управлении». Эти страны, как и Россия, готовы «к честному и открытому разговору по всем вопросам», в отличие от Запада, отметил министр.