Суд арестовал уральского авторитета Овчину по делу об убийстве

Березовский городской суд (Свердловская область) арестовал до 7 марта криминального авторитета Андрея Овчинникова, известного по прозвищу Овчина или Банзай, по делу об убийстве своего знакомого Алексея Суродеева, которого называли Колдун или Сенсей. Вину Овчина не признал, заседание проходило в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Овчинников

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Андрей Овчинников

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел ночью 5 января. Следствие установило, что в тот день Андрей Овчинников распивал алкогольные напитки совместно со своим знакомым Алексеем Суродеевым. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой Овчина на фоне личной неприязни нанес Колдуну несколько ножевых ранений в живот и скрылся с места происшествия. От полученных ранений Алексей Суродеев скончался в больнице.

Овчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Во время избрания меры пресечения он заявил, что не убивал Колдуна и приехал, чтобы поздравить с Новым годом. Кроме того, по его словам, он планировал обсудить с ним дальнейший план лечения. «Во время моего посещения он был пьян и попросил купить водки. Мы с ним совместно не выпивали», — отметил он.

Напомним, По словам собеседников «Ъ-Урал», когда-то Сенсей считался помощником одного из криминальных авторитетов Екатеринбурга начала 1990-х годов Андрея Трофимова. Однако довольно давно он отошел от дел преступного сообщества и начал заниматься целительством с использованием экстрасенсорных способностей.

Андрей Овчинников был одним из самых медийных бандитов Свердловска (с 1991 года — Екатеринбурга) начала 90-х. Он вновь находится на скамье подсудимых по обвинению в организации похищение бизнесмена в 2017 году (его тело нашли в 2019 году) и хранении оружия. Сейчас процесс приостановлен в связи с его болезнью.

Мария Шараева