С казанским размахом

Какие жемчужины современной архитектуры столицы РТ стоит отметить и что, напротив, хотелось бы изменить? На вопросы отвечают эксперты приложения «Стиль.Эстетика жизни»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Национальной библиотеки в Казани: снаружи — советский модернизм

Фото: пресс-служба раиса РТ Здание Национальной библиотеки в Казани: снаружи — советский модернизм

Фото: пресс-служба раиса РТ

Колючие формы — «не наши»

Профессор кафедры архитектуры Института архитектуры и дизайна КГАСУ, кандидат архитектуры, автор проекта мечети Кул-Шариф Айвар Саттаров

— Мне нравится, какой получилась мечеть Кул-Шариф, как она вписалась в архитектурный ансамбль Казанского Кремля. Работа над проектом продолжалась 8 лет, подобных мечетей в России до этого не строили, да и задачи были непростыми. Композиция и планировка здания должны были соответствовать современным стандартам и канонам ислама, а образ стать запоминающимся и гармоничным. То, что художественная ценность не померкла со временем (а нынче зданию 20 лет), для меня знак настоящей архитектуры.

Если говорить о том, что не нравится среди новых объектов, то в облике нового здания Татарского академического театра им Г. Камала меня смущают острые колючие формы, не свойственные культуре татарского и русского народа. Массивный объект, на мой взгляд, подавляет даже озеро Кабан. То есть и местоположение выбрано не совсем удачно.

В целом Казани не хватает профессионального подхода к формированию архитектуры города. Слишком часто идут навстречу хотелкам инвесторов. Из-за этого в историческом центре города и вырастают новоделы, негармонирующие с окружающим пространством. Особенно мне жаль застройку по берегам Булака, ведь это маленький кусочек Венеции в нашем городе. Скажете, нельзя по-другому? А почему европейские столицы смогли? Из положительного могу отметить большой скачок в развитии дорог в столице РТ Казани. Это очень значимо, так как развитие любого города начинается с дорог.

Лобби вместо черного хода

Дизайнер среды, интерьерный дизайнер Татьяна Зобова, Ижевск

— В столице Татарстана много интересных общественных зданий. Например, Дворец водных видов спорта, поверхность фасада которого воспроизводит гладь водоема в солнечную погоду. Или «Ак Барс Арена» с его воздушной конструкцией: его кровля держится всего на 8 опорах. Архитектурная концепция стадиона разработана английской компанией, в портфолио которой всемирно известные спортивные объекты.

Очень запомнилась архитектурная подсветка на фасадах домов ЖК в районе улицы Шоссейной. С Кировской и Кремлевской дамб, с территории исторического центра Казани в темное время суток можно увидеть силуэты идущих людей, двигающиеся световые волны, анимации снежинок, залпы фейерверка, световое шоу. Это пример того, что оформление жилых домов тоже может стать главной изюминкой объекта.

Вообще и в Ижевске, и в столице РТ визуалу жилых комплексов сейчас уделяют много внимания и больше думают о потребностях жителей. Все чаще можно увидеть дизайнерские детские площадки, хорошо оформленные прогулочные зеленые зоны , а подъезды наконец перестали быть черными ходами. Теперь там организуют локации, где приятно провести время и пообщаться — лобби с живыми цветами, детским уголком, коворкингом.

Но казанским ЖК присущ определенный размах: выше этажность, они часто проектируются с развязками магистралей. Столица же Удмуртии застраивается точечно, например, в центре города на месте снесенных деревянных домов. Всегда с удовольствием приезжаю в Казань и с интересом жду появления архитектурных новинок, таких как Соборная мечеть на берегу Волги.

Хотелось бы увидеть на улицах города больше зелени. Например, вдоль городских дорог, вертикальных садов. Современному жителю мегаполиса не хватает связи с природой. Особенно четко мы ощутили это во время пандемии, когда многие из нас оказались изолированы в своих квартирах.

Развевающееся знамя

Создатель и руководитель школы дизайна и шоу-рума современного дизайна «Дизайн-сторис» Альбина Вафина

— Среди моих фаворитов — объекты в стиле постмодернизма. Ярким примером является здание Национальной библиотеки 1988 года строительства, построенное для Ленинского мемориала. Его силуэт по задумке архитектора Анатолия Полянского ассоциируется с развевающимся красным знаменем. Если вы там еще не были, его стоит посетить, чтобы оценить дизайн и организацию внутреннего пространства Нацбиблиотеки, посмотреть такие фишки, как светодинамическая кинетическая инсталляция, посвященная татарским алфавитам.

В Казани много и других прекрасных образцов постмодернизма. Они стали бы еще краше без приставшей к ним шелухи нового времени, например, здание универсама по улице Большая Красная, 53, а также один из корпусов КНИТУ-КАИ (на той же улице, дом 55).

Венера Вольская