Чистяков об уборке Ижевска: взаимодействие между службами хромает во всем городе

Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков назвал «отсутствие синхронизации служб в уборке» микрорайона «Столичный» недоработкой главы Индустриального района Юрия Безмельницына. Об этом он заявил на совещании по зимнему содержанию города 3 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

«За три недели с момента фиксации первых жалоб (в микрорайоне "Столичный", ранее его посетил премьер региона Роман Ефимов.— "Ъ-Удмуртия") можно было привести территорию в порядок. К сожалению, взаимодействие между всеми ответственными службами хромает не только в Индустриальном районе, есть такие проблемы по всему городу»,— сказал господин Чистяков.

Он добавил, что деятельность управляющих компаний и подрядчика будет рассматривать административная комиссия, некачественная работа оплачиваться не будет.

Участники совещания отметили, что уборка микрорайона выполняется уже два дня, работы выполнены на 70%. В течение недели дворы и другие территорию приведут в нормативное состояние.

Говоря о состоянии города в целом, господин Чистяков заявил, что фиксируются жалобы жителей на скользкие тротуары и снежную кашу во дворах. «В связи с оттепелью стало больше обращений по ямам на дорогах и локальных подтоплениях в местах пешеходного трафика»,— сказал глава города.

Он отметил, что проблема согласованности между службами есть по всему городу. «Наша задача — выстроить работу эффективно. Ресурсы для этого есть»,— добавил мэр.

На конец января из Ижевска вывезли рекордное количество снега — 560 тыс. куб. м. Подрядчики ранее, чем в прошлые годы, приступили к устранению дефектов на дорогах.