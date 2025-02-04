Экс-главу Ульяновска приговорили к штрафу за присвоение средств

Ленинский районный суд огласил приговор бывшему мэру Ульяновска Дмитрию Вавилину, признав его виновным в присвоении денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Вавилин

Фото: фото пресс-службы мэрии Дмитрий Вавилин

Фото: фото пресс-службы мэрии

В июне 2021 года, после отставки мэра Сергея Панчина, Дмитрий Вавилин (до этого занимавший пост министра экономического развития и промышленности Ульяновской области) был назначен исполняющим обязанности мэра Ульяновска, а 20 августа того же года по итогам конкурсного отбора избран депутатами гордумы на пост главы города. В конце ноября 2022 года Дмитрий Вавилин подал в отставку. Сейчас он работает заместителем директора УКБП.

Уголовное дело было возбуждено следственным управлением СКР в октябре 2023 года, расследование велось при оперативном сопровождении УФСБ.

По версии следствия, в июле-августе 2021 года 43-летний первый заместитель главы Ульяновска Дмитрий Вавилин, временно исполняя полномочия мэра, «дал подчиненным сотрудникам устные неправомерные указания об издании распоряжения о выплате ему денежных средств в виде поощрения», чем был «причинен ущерб в размере более 520 тыс. руб.».

Речь идет о целевых средствах, направленных из федерального бюджета и переданных регионом муниципальным образованиям для поощрения управленческих команд «за достижение наилучших социально-экономических показателей». Ульяновску было выделено на это 4,733 млн руб.

Обвинение в суде указывало, что существует специальный порядок определения подобных поощрений, оговоренный постановлением администрации города (№ 964 от 06.07.2021) и решением гордумы Ульяновска (№ 142 от 28.11.2007), при этом рассмотрением документов о поощрении должна заниматься «специальная рабочая группа». Прокурор настаивал на наказании в виде трех лет колонии общего режима.

Дмитрий Вавилин вину не признал, утверждая, что действовал не самовольно, а в рамках распоряжений, в том числе руководства Ульяновской области.

Суд согласился с доводами обвинения, но назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. с лишением права занимать должности в органах власти сроком на 2,5 года.

Адвокат Дмитрия Вавилина Ирина Савельева настаивает на полной невиновности подзащитного и намерена добиваться оправдательного приговора. Она заявляет, что Дмитрий Вавилин «действовал исключительно в законных рамках его предполагаемого права на премию», и «приговор будет обжалован». В областной прокуратуре пояснили что настаивают на наказании в виде реального лишения свободы, в связи с чем в облсуд будет направлено апелляционное представление.

Сергей Титов, Ульяновск