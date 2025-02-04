Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водителя «Теслы» в Сочи задержали за неповиновение полицейским

В Сочи водителя автомобиля «Тесла» задержали за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Его привлекли к ответственности за повторное нарушение правил тонировки, передает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«В октябре 2024 года сотрудники ДПС остановили в Сочи водителя автомобиля Tesla, на стекла которого (лобовом и передних боковых стеклах) была нанесена пленка, светопропускаемость которой оказалась менее 70%. Водителю выдали требование о прекращении противоправных действий»,— рассказали в ведомстве.

В конце января водителя вновь остановили. Тонировка была на прежнем месте. Нарушителя доставили в отдел полиции и привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Тонировку с автомобиля водитель снял.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...