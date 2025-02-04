Водителя «Теслы» в Сочи задержали за неповиновение полицейским

В Сочи водителя автомобиля «Тесла» задержали за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Его привлекли к ответственности за повторное нарушение правил тонировки, передает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«В октябре 2024 года сотрудники ДПС остановили в Сочи водителя автомобиля Tesla, на стекла которого (лобовом и передних боковых стеклах) была нанесена пленка, светопропускаемость которой оказалась менее 70%. Водителю выдали требование о прекращении противоправных действий»,— рассказали в ведомстве.

В конце января водителя вновь остановили. Тонировка была на прежнем месте. Нарушителя доставили в отдел полиции и привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Тонировку с автомобиля водитель снял.

Вячеслав Рыжков